「ロッテ春季キャンプ」（１８日、糸満）ドラフト１位の石垣元気投手（健大高崎）、同２位の毛利海大投手（明大）が社会貢献活動の一環として、糸満市立喜屋武小学校を訪問した。４、５、６年生の児童約４０人を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施。また、１年生の児童にはロッテのキャップを贈呈するなど、児童と交流を深めた。毛利は「沖縄から千葉の試合を直接見に来ることは、なかなか難しいかもしれ