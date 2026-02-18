女優のすみれ（35）が18日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。22年10月8日に米ハワイ州の自宅マンションで死去した母で女優の松原千明さんをしのんだ。この日は松原さんの誕生日。すみれは「Happy birthday mommaMiss you」とつづり、若き日の母と自身との親子ショットを公開した。松原さんは俳優の石田純一と1988年に結婚。90年に長女・すみれを出産したが、99年に離婚。すみれと共にハワイに移住した。その後、