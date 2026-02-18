東海大は18日、昨年11月に業務委託先の管理するサーバーが外部から不正アクセスを受け、学生や保護者ら延べ約19万3千人分の個人情報が漏えいしたと発表した。大学によると、漏えいしたのは学生や保護者、教職員らの氏名や住所、生年月日など。付属高校卒業生のテスト結果の一部や、付属八王子病院で健康診断を受診した186人の健診情報なども漏えいした。クレジットカード情報は含まれておらず、現時点で二次被害の報告は確認さ