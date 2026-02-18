最低賃金の適用時期厚生労働省の中央最低賃金審議会は、改定額の適用時期の在り方を巡り、来週議論を始める方針を固めた。関係者が18日、明らかにした。2025年度は大幅な増額となり、企業側への配慮から適用を例年の10月より遅らせる自治体が相次いだため、26年度は是正してもらいたい考え。来月にも報告書をまとめる。法的拘束力はないものの、夏の地方審議に影響しそうだ。背景には、適用時期が遅れれば働く人への恩恵が小さ