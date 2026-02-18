ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ジャンプ混合団体で同種目初のメダルとなる銅を獲得した小林陵侑（29＝チームROY）と、混合団体に加え男子個人ノーマルヒルで銅、男子個人ラージヒルで銀と3つのメダルを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が18日、メダリスト会見に出席。小林は改めて3回目が中止となったスーパー団体について思いを語った。2人一組で競う新種目のスーパー団体では二階堂とのコンビで臨んだが、大雪の影響で