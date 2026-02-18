【WWE】RAW（2月16日・日本時間17日／テネシー・メンフィス）【映像】鉄柱に顔面から叩きつけられる女子レスラー会場に「ゴン」という鈍く重い音が響き渡ると、現地実況席からは「Ding dong, hello!（ピンポーン、こんにちは！）」と、皮肉たっぷりのコメント。女子レスラーが鉄柱に顔面から上半身を叩きつけられ、そのまま場外であわや失神の憂き目。反動をフルに利用したあまりに非情なシーソーホイップからの一撃に、観客は騒