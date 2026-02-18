スバルがBEVで再定義する「意のままの走り」の究極形自動車メーカーは、モーターショーなどの晴れ舞台で未来の方向性を示すコンセプトカーを発表します。中には市販化を前提とした現実的なモデルもあれば、ブランドの定義そのものを問い直すような意欲的なモデルも存在します。【画像】超カッコイイ！ スバルの「“和製”4WDスーパーカー」です！ 画像で見る（58枚）過去を振り返ると、2023年10月に開催された「ジャパンモビ