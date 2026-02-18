ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。精子の検査を受けた司は医者から衝撃的な事実を告げられる。一方千春は海斗からえみるに関する証拠を手に入れる。久しぶりに兄と対面した司は劣等感に苛まれてしまう。【動画】精子の検査を受けた夫に突きつけられた衝撃的な事実！その時、妻は…！？第7話「時計じかけの不倫劇と異常な愛情」精子の検査を受けた司（伊藤健太