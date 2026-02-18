四国の水がめ、早明浦ダムで貯水率の低下が続いています。香川用水ではすでに第1次取水制限が実施されていますが、さらなる対応を検討する会議が高松市で開かれました。 【写真を見る】四国の水がめ「早明浦ダム」貯水率が低下協議会が香川用水の「第2次取水制限」を検討 吉野川水系水利用連絡協議会の幹事会には、四国4県で河川の管理などに携わる約20人が参加し、現在の貯水池の運用状況などについて報告しました。四国地方