雪に覆われた岡山県北の渓谷では滝の飛沫が凍りつき、幻想的な風景が広がっています。 【写真を見る】「つららからひとしずくの瞬間」雪に覆われた岡山県北「不動滝」水しぶきが凍り、岩肌に無数の「つらら」垂れ下がる 岡山と鳥取の県境に位置する真庭市の山乗渓谷です。 落差20メートルの不動滝につらら 落差20メートルの不動滝では水しぶきや雪解け水が凍り、岩肌に無数のつららが垂れ下がっていました。 夏場