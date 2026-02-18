シャトレーゼは、人気アイス『チョコバッキー カジゴン』をリニューアルし、19日から全国のシャトレーゼ店舗で発売する。ザクザク感を強化した“怪獣級の岩砕食感”への進化を打ち出し、パッケージも一新。新たにイメージキャラクター「怪獣カジゴン」が登場する。【写真】新たにイメージキャラクター「怪獣カジゴン」が登場する『チョコバッキー カジゴン』のパッケージ『チョコバッキー』は、2018年3月の発売以来、シリーズ