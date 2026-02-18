今年4月に菊陽町で開催される国内最高峰のスケートボード大会「AJSAプロツアー」を前に熊本県と菊陽町がきのう、実行委員会を17日、設立しました。「AJSAプロツアー」は、日本スケートボード協会による国内最高峰のプロツアーコンテストです。 4月11日、菊陽町にオープンする西日本最大級の「くまモンアーバンスポーツパーク」で開催される初めての大会で、