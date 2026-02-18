『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「屋根から落雪…3人生き埋め60代男性が死亡」についてお伝えします。◇事故が起きたのは、北海道札幌市の建築会社です。通報した人「手前の方を雪かきしていて、そのうちダーって（落雪した）。頭がこう（下）で、足がこう（上）。頭が下で、足だけ出ていた」18日午前、落雪で男性3人が生き埋めになったのを目撃し、消防に通報したといいます。屋根から滑り落ちた雪。一