ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」が18日に開幕した。山口達也（39＝岡山）は初日2Rで大外から果敢に握ってものの、全くカカらずに流れて6着に終わった。だが、プロペラ交換となって臨んだ後半8Rは3コースから再び握って2番手を確保すると、2コーナーで他艇をさばいて2着に入った。「前半は伸び寄りなだけで何もなかったけど、新ペラになって良くなった。行き足や乗り心地も良くなった」。まさに気配が