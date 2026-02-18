八代市二見赤松町に計画されている産業廃棄物最終処分場について建設に反対する住民たちが17日夜、集会を開きました。産業廃棄物最終処分場は、八代市で建設業や産廃処理業などを営む民間の会社「大」が計画しています。 この計画に対し、水汚染を懸念して建設に反対する二見地区の住民が集会を開き、17日夜は、およそ100人が参加しました。最終処分場は2025年12月に設置許可の申請が提出され、現在、八代市にある県保健所で誰