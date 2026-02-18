ナガエツルノゲイトウを除去する作業員＝2025年9月、佐賀市佐賀市の坂井英隆市長は18日の記者会見で、農業用水路などで大繁殖し「地球上最悪の侵略的植物」と呼ばれる水草「ナガエツルノゲイトウ」対策の新たな実証実験を始めると発表した。中華食材などに使われるクウシンサイを上流で育て、水草に必要な養分を吸い取らせて繁殖抑制を狙う。市は全国初の取り組みとし、現場導入を目指す。ナガエツルノゲイトウは南米原産で、