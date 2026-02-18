SNS型投資詐欺について説明する警察官＝18日午前、愛知県警本部交流サイト（SNS）を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺被害の2025年の認知件数（暫定値）が全国最多となった愛知県の県警本部で18日、被害者が犯罪に巻き込まれた状況を語った。県警が「SNSだけでやりとりする相手を信用しないで」と注意を呼びかけた。県警によると、SNS型詐欺の25年の被害件数は計1542件で全国最多。被害額は約171億円で1件当たり約