衆議院の新たな議長に選出された森英介氏はきょう、安定的な皇位継承の議論をめぐり「先送りは許されない喫緊の課題だ」と述べ、立法府として早期の取りまとめに尽力する考えを示しました。衆議院森英介 議長「皇室のあり方はですね、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であって、先送りすることは許されない喫緊の課題であると認識をしております。立法府の総意の早期取りまとめに向けまして、しっかり努力、尽力してまい