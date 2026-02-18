運転免許の学科試験の問題を撮影し、外部に拡散して業務を妨害したとして、宮城県警は１８日、ネパール国籍の専門学校生の男（２５）（仙台市青葉区）を偽計業務妨害容疑で逮捕した。熊本県内で学科試験を受験しに来た別のネパール人の男のスマートフォンから、専門学校生の男が撮影したとみられる問題用紙などの画像が見つかり、逮捕につながった。宮城県警の調べには、容疑を否認している。発表によると、専門学校生の男は２