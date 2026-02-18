「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）今合宿初のライブＢＰで打席に立ったサポートメンバーの巨人・中山礼都外野手が存在感を発揮した。初対戦という西武・隅田の初球ストレートを捉えて鮮やかに左翼オーバーの二塁打を放った。「課題の対左というところで初球をああやって捉えられたので、すごくよかった。こういう成功体験をどんどん増やしていきたい」と笑みがこぼれた。今月２７、２８日の中日との壮行試合までサ