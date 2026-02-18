元朝日新聞記者で政治ジャーナリストの今野忍氏が18日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分）に出演。憲法改正に向けた高市早苗首相の本気度について言及した。この日、特別国会が招集され、高市早苗首相が第105代首相に選出された。高市首相は「国論を二分するような大胆な政策」への挑戦を訴え、憲法改正にも意欲を見せている。衆院選での与党の圧勝を受け、特別国会で計27設置される常任・特別委員会、審査会