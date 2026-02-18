投資家の桐谷広人氏が１８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。なりすましが出たとして注意を呼び掛けた。桐谷氏は「桐谷広人・桐谷さん【公式】」というアカウントの投稿を引用し、「これは、私の偽者です」と言及。引用先の投稿では日本製鉄の株を買ったと書かれていたが、「最近、新日鉄は買っていません」と自身の投稿ではないと強調した。桐谷氏は以前から自身の名前を使った詐欺が起きているとしてフォロワーらに注意するよ