ＮＨＫ大阪放送局は１８日、２０２６年春放送の連続ドラマ「ラジオスター」（３月３０日午後１０時４５分）の主題歌を担当した歌手・ＭＩＳＩＡと松任谷由実のコメントを発表した。ドラマの舞台は石川・能登。主人公・柊カナデ（福地桃子）は旅行中に地震に遭い、避難所でさまざまな人と知り合う。その後、再訪した能登で災害ＦＭのラジオパーソナリティーとして奮闘する日々をつづる。主題歌「舟いっぱいの幸を」は、作詞・