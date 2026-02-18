酒田市は18日、新年度一般会計予算案を公表しました。おととし7月の豪雨災害復旧事業などで過去最大となった今年度より減少したものの、過去2番目の額です。酒田市矢口明子市長「令和8年度（2026年度）608億6000万円ですが令和7年度から比べ8億4000万円、割合で1.4％の減という事になっています」酒田市の新年度一般会計予算案は、おととし7月の豪雨災害の復旧事業が進展し、災害復旧費が今年度に比べ減少したものの、過去2番目の