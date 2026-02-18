日本オーディオ協会は、3月14日に「第6回 持ち込みOK! 好きな曲でオーディオ体感試聴会」をテクニカハウス大阪にて開催する。関西エリアでは初となる。参加にはWebページからの申し込みが必要。2部制で定員は各13人。応募者多数の場合は抽選となる。 「この曲を本格的なオーディオ機器で聴いてみたい!」という楽曲を持ち寄って、気軽にオーディオの楽しさを体感できるイベントで、今回はアナロ