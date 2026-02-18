プロボクシングの「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５０」が１９日、東京・後楽園ホールで開催され、「フェニックスバトル・スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」１回戦５試合などが行われる。１８日は都内で前日計量が行われ、元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者・内山高志氏（４６）が会長を務める「ＫＯＤＬＡＢ」ジムのプロ第１号選手で同トーナメントに出場する英豪（２５）と、対戦