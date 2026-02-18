ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」が18日に開幕した。井上一輝（31＝大阪）は初日6Rでインからコンマ11のトップスタートを決めて先マイ。バックストレッチでは2コースから差してきた永井彪也に迫られたが何とか2コーナーを先取って逃げ切った。「行き足からターン回りに鈍さがあった。悪い感じではないけど調整をイチからやり直したい。このエンジンだと行き足や出足に寄せた方がいい」。納得のいく仕上