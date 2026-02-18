18日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台後半で取引された。午後5時現在は前日比58銭円安ドル高の1ドル＝153円66〜69銭。ユーロは73銭円安ユーロ高の1ユーロ＝181円86〜90銭。衆院選以降、為替相場が円高ドル安基調で推移していたことを背景に、持ち高調整の円売りが優勢となった。日経平均株価が上昇したことで投資家がリスクを取る姿勢を強め、比較的安全資産とされる円を売る動きもあった。