娘の成績も上がり、中学受験に向けて順調な日々を送っていました。しかし久しぶりに再会したママ友の娘が、塾でいきなり娘と同じ特進クラスに抜擢されて…!?仲の良かったママ友への親愛の情は消え失せ、どす黒い嫉妬心だけが膨らんでいきます…。＞＞ 【まんが】中学受験は誰のため？(ウーマンエキサイト編集部)