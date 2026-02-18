NASA（アメリカ航空宇宙局）は現地時間2026年2月17日、有人月周回ミッション「Artemis II（アルテミスII）」に向けて通算2回目となる打ち上げ前の地上試験「ウェット・ドレス・リハーサル」のカウントダウンを開始したと発表しました。【▲ ケネディ宇宙センター39B射点にあるArtemis II（アルテミスII）ミッションのSLS（スペース・ローンチ・システム）。2026年2月10日撮影（Credit: NASA/Aubrey Gemignani）】本番さながらの「