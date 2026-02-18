【Amazonセール：星の輝き Android16搭載タブレット】 参考価格：12,930円 セール価格：10,874円 【拡大画像へ】 Amazonにて、星の輝きのAndroid16搭載タブレットがセール価格で販売されている。 星の輝きは中国のタブレットブランド。今回セールになっているのはAndroid16を搭載したタブレット。10.1インチディスプレイや、長時間使用できるバッテリ