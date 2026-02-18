雪の下で寝かせたキャベツの収穫が横手市で盛んに行われています。甘みを蓄えてみずみずしく育っているというこのキャベツ、収穫は来月まで続きます。締め固まった雪をスコップでかき分けながら行われているのは…。キャベツの収穫です。横手市の塚堀農事生産組合では、冬場の収入源の一つとして毎年「雪の下キャベツ」の栽培に取り組んでいます。厚さ60センチほどの雪を重機で寄せた後、スコップで丁寧にかきわけると青々とした葉