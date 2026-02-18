【池本しおり写真集『ほんとのしおり。』】 3月26日発売 価格：3,960円 先行カット 【拡大画像へ】 ワン・パブリッシングは、3月26日に発売する池本しおりさんの写真集タイトルを『ほんとのしおり。』に決定した。また、発表と同時に先行カットを公開した。 本写真集はアイドルグループ「テラテラ」に所属する池本しおりさんの、約2年ぶりとなるセカンド写真集。タイ