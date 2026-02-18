去年9月に、自宅で大麻を所持したなどとして起訴されていた46歳の中学校教諭の初公判が開かれました。教諭は起訴内容を認め、検察は拘禁刑3年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めています。起訴されているのは湯沢市角間に住む十文字中学校教諭、小場康平被告46歳です。小場被告は去年9月に、自宅で大麻およそ135グラムを所持したほか、幻覚作用を引き起こす、いわゆる“マジックマッシュルーム”を保管していたとして