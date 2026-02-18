FIBAワールドカップ2027アジア地区予選に挑む日本代表、そして佳境を迎えるB1リーグの戦いについて、ABEMA中継で解説を務めた日本バスケ界を牽引する辻直人（群馬クレインサンダーズ）とベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）が対談を行った。 意外にもメディアでの「共演」は初めてだという二人。日本代表の戦いぶり、過酷なアジアのアウェー戦、そしてBリーグ10周年にかける思いを、