ANEMONÉが、初のEP『prologue』を本日2月18日にリリースした。 （関連：【映像あり】ANEMONÉ、少女時代の自分に囁きかける楽曲「Dear me」リリックビデオ） 本作は、これまでにリリースしたシングル3曲に加え、新たにレコーディングした3曲を加えたEP。『“Bitter, sweet-pops”を紡ぐ』をコンセプトに活動開始した通り、それぞれジャンルも世界観も違った6曲が“Bitter, sweet-pops”の合言葉