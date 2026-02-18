日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円６６～６９銭と前営業日比５８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８１円８６～９０銭と同７３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１８３４～３５ドルと同０．０００２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS