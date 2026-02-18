弊社インプレスが運営する写真投稿・共有サイト「GANREF」では、山と溪谷社とのコラボレーション企画として、「いんこ日和」「なごみ猫」の写真コンテストを2月18日（水）から開催している。 募集テーマは「いんこ日和」と「なごみ猫」の2部門。飼い主だからこそ撮れるリラックスした表情や、思わず笑えるポーズなど、「癒し」と「ユーモア」を感じさせる写真作品を募集する。1人5点まで応募できる。