2026年2月、京王電鉄では小児運賃が“実質無料”になる期間限定キャンペーンを実施しています。全国的に鉄道各社の大規模な運賃改定が予定され、家計の負担増が避けられない中、京王電鉄のこの施策は、京王線沿線に住む子育て世帯にとって大きな助けとなるものです。そこで無料となる仕組みやポイント還元の活用法をわかりやすく解説します。●2026年春は全国で鉄道運賃値上げラッシュ2026年3月14日、日本の鉄道運賃制度は大き