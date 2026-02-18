【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会のライブ音源『Channel Us 2025 Live at 東京体育館』が2月19日に配信リリースされる。 ■2025年7月5日に行われた東京体育館公演のライブ音源を収録 本作は、2025年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携え全国を駆け巡ったホールツアーの集大成として、バンド結成13周年を記念し7月4・5日に東京・東京体育館で開催された公演『Channel Us