日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万6264枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 16264( 15118) ABNクリアリン証券 11754( 11364) バークレイズ証券8641(8337) J