日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9769枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 9769(8585) ソシエテジェネラル証券5721(5375) バークレイズ証券3732(362