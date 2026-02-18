中国は2月17日から、カナダと英国の一般旅券所持者を対象にビザ免除措置を開始しました。両国の一般旅券所持者は、商用や観光、親族・友人訪問、交流などを目的とする場合、滞在が30日以内であればビザを取得せずに入国できます。措置の開始初日、上海浦東国際空港では、この新たなビザ免除措置を利用した最初の入国外国人旅客を迎えました。2026年春節連休中、上海にある浦東、虹橋の2空港における出入国者数は増加を続けており、