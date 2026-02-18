この記事をまとめると ■メルセデスベンツは「種からクルマを育てる」というアイデアを考案していた ■2010年のロサンゼルス・モーターショーで「バイオーム」として発表された ■土から育ち使用後は土に還るという仕組みが考案されていた 土で育ち土に還るクルマ!? 「種からクルマを育てる」というメルセデスベンツの突飛なコンセプトを聞いて、ジャックと豆の木みたいなファンタジーを思い描いた方は少なくないかと。あるいはシ