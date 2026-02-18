韓国のモバイル機器メーカーの日本法人ALT JAPAN（東京都千代田区）は、SIMフリースマートフォン（スマホ）「MIVE（マイブ）ケースマ AT-M140J」を、2026年2月19日から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売する。2つ折りデザインのガラケースタイル同社の日本参入第1弾は、携帯電話の物理ボタンによる操作と、スマホのタッチパネル操作を両立した"ケータイ型スマホ"。ガラケースタイルの2つ折りデザインで、手