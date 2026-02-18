ローソンは2月25日より、全国のローソン店舗限定(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で「Disney shopping collection」第1弾のリボン巾着とステッカーを販売する。「ミニーマウス」と『ピノキオ』に登場する人気キャラクター「フィガロ」をデザインした普段使いしやすいリボン巾着と、クレジットカード風デザインのステッカーが登場する。○リボン巾着(全6種ランダム・990円)「リボン巾着」(全