テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。3日に神奈川・パシフィコ横浜で行われた「NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」の裏話を語った。佐久間宣行氏○「座席にいるマネージャーもシクシク泣いて」同フェスは、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』初のイベント。メインは、同チャンネルで活躍