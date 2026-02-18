アイドルグループ・櫻坂46が、20日午後10時に、未公開ライブ映像を「櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開することを発表した。本企画は、4月11日、12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて行う「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の開催がいよいよ2ヶ月を切ったことを記念して行われる緊急企画。どのライブのどの楽曲なのかは公開されてからのお楽しみとなる。【写真】ドアップが強すぎる…美少女感あふれる森田