滋賀県米原市の雑木林で2025年4月、岐阜県垂井町の教育関係施設職員桐山真弓さん＝当時（64）＝の遺体が見つかった事件で、滋賀県警と岐阜県警の合同捜査本部は18日、死体遺棄容疑で、岐阜県大垣市、シリア国籍の無職モハメド・ハムード容疑者（22）を逮捕した。認否を明らかにしていない。桐山さんの死因は首を圧迫されたことによる窒息死だった。合同捜査本部は容疑者が死亡の経緯についても何らかの事情を知っているとみて