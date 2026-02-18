長野県須坂市は１７日、総額２４２億５０００万円の２０２６年度一般会計当初予算案を発表した。２５年度当初比２２・３％減で、記録が残る１９８９年以降最大の減額幅となる。ふるさと納税の産地偽装問題で、市は昨年６月に国から制度の指定を２年間取り消されており、２０２５年度は約２５億円を見込んでいた寄付金税収がゼロになる影響だという。２５年度の予算案に盛り込まれたが、先送りしていた地域交流拠点の新設計画な